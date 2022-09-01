GÖRME ENGELLİLERDEN FARKINDALIK KOROSU

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği tarafından oluşturulan farkındalık korosunda yer alan görme engelli bireyler, çaldıkları enstrümanlar ve söyledikleri şarkılarla insanların yüreğine ışık tutuyor.

Antalya'da Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği, görme engellilere yaşam becerilerini kazandırmak için eğitimden spora, el becerileri çalışmalarından kültür sanata birçok eğitim veriyor. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği, görme engellilerin sıkıntılarına dikkat çekmek amacıyla farkındalık çalışmalarına başladı. Dernek bünyesinde yeni kurulan 6 görme engelliden oluşan farkındalık korosu, Antalya'da çeşitli etkinliklerde yer alarak çaldıkları enstrümanlar ve söylediği şarkılar sayesinde yüreklere ışık tutuyor.

'ÖĞRENCİLER YENİLENDİKÇE MÜZİK RUHU DA YENİLENİYOR'

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Oğuz Özdemir (34), görme engellilerden oluşan farkındalık korosu hakkında bilgi verdi. Geleneksel hale getirdikleri farkındalık konserlerinde oluşturulan müzik grubuyla sahneye çıktıklarını aktaran Özdemir, Öğrenci jenerasyonumuz yenilendikçe müzik ruhumuzdaki damarlar da yenileniyor, kan akışı tazeleniyor. Bugün sadece 3 arkadaşımız burada. En son 3 Haziran'da yaptığımız farkındalık konserimiz çok büyük ses getirmişti. Nice arkadaşımızı bu koroya dahil ederek daha nice konserler yapacağız inşallah. Görme engelli bireyler adına farkındalık yaratan derneğiz dedi.

'İNSANLAR ÖNYARGILARINDAN KURTULSUN'

Görme engelli Merve Koca (30), koroda yan flüt ve piyano çaldığını belirtti. Koca, Farkındalık amacıyla belli aralıklarda konserler veriyoruz. Amacımız, engellilerin neler yapabileceğini insanlara anlatmak. Bu amaçla bu orkestrayı kurduk. Daha çok insana ulaşmak istiyoruz. Belki yeteneği olan, bir enstrüman çalan ama kendine güvenemeyen müzisyen arkadaşlarımız olabilir, onları da bekliyoruz. Belki onlara da bu yolla ulaşabiliriz. İnsanlar önyargılarından kurtulsun. Önyargılarımız aslında bizim engelimiz diye konuştu.

'SAHNE EN ÖZGÜR, GÜVENDE HİSSETTİĞİM YER'

Koroda viyola çalan Ragıp Ali Yaman (23), orkestrayla provalara girdiğini, konserlere çıktıklarını ve her konser için ayrı repertuvar düzenlediklerini anlattı. Yaman, Ortaokul 7'nci sınıfta bağlama çalarak müzik eğitimime başladım. Öncesinde ailem bana blok flüt ve mızıka almıştı, onlarla oynardım. 5 yıldır viyola çalıyorum. Sahne benim en özgür, en rahat ve en güvende hissettiğim yer. Çünkü orada istediğim gibiyim. Tarifsiz, anlatılmaz yaşanır dedikleri bu olsa gerek. Etraftan genel olarak çok güzel tepkiler alıyorum dedi.

'MÜZİĞE SARILIN'

Koroda şarkı söyleyen Eyüp Kızılalan (21), yıllardır sahneye çıktığını, her çıktığında heyecanlandığını aktardı. Kızılalan, Buraya gelmeden önce tek başıma türkü söyleyen bir insandım. Burada birkaç programa çıkardılar. Prova yaptık ve sonra bana 'Sen bundan sonra koroya çıkacaksın, bir arkadaşımız da sen olacaksın' dediler. Sonra şarkılar, türküler söylemeye başladık. Genellikle iyi tepkiler alıyorum. 15 senedir sahneye çıkıyorum ve hala titriyorum. Dinleyen de çalanlar da söyleyenler de müziği bırakmasın. Müzik harika bir şey ona sarılın diye konuştu.