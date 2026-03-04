Başkentte görme engelliler ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti

Başkentte, Türkiye Körler Federasyonu ve Altınokta Körler Derneğince bir araya getirilen görme engelliler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Kızılay Güvenpark'ta toplanan grup adına basın açıklaması yapan Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Hasan Tatar, ABD'nin İsrail'le birlikte İran'a saldırdığını ve üst düzey yöneticilerini katlettiğini ifade etti.

Saldırılarda okulların ve hastanelerin vurularak insanların katledildiğini aktaran Tatar, İran'ın karşılık olarak Orta Doğu'daki ABD üslerini vurduğunu söyledi.

Tatar, bu durumun karşı çıkılması gereken bir savaş olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Evrensel hukuka ve uluslararası kurallara uymayan, bunları hiçe sayan Amerikan emperyalizmi ve İsrail'in hiçbir kural tanımadan insanlığa bu şekilde vahşice saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Savaş demek katliam, yıkım demektir. Savaş aynı zamanda yeni engellileri ortaya çıkaran bir mekanizmadır. Dolayısıyla biz savaşa hayır, barış hemen şimdi diyoruz. Biz ülkelerin kendi kaderlerini ancak kendi halkının belirlemesinin gerektiğini düşünüyoruz, ona inanıyoruz. Biz sakatlık kaynağı engellilik kaynağı olan savaşa karşı barışı savunuyoruz. Bizim aramıza kollarını, bacaklarını, gözlerini, çeşitli uzuvlarını kaybeden yeni insanlar katılacak. Yeni engelliler olacak. Engelli kaynağı savaşa hayır."

Açıklama esnasında grup, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atarak saldırılara tepki gösterdi.