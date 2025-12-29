Haberler

Liseliler, sesleriyle kitaplara hayat verecek

Antalya'da Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi tarafından başlatılan 'Bir Ses Bir Dokunuş' etkinliği, lise öğrencilerine görme engelli bireylere yönelik sesli kitap üretimi deneyimi sunuyor. Öğrenciler profesyonel ortamda sesli kitap kaydı yapıp, ses düzenleme süreçlerini öğrenecek.

ANTALYA'da Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi, görme engelli bireylere sesli kitap üretmek için lise öğrencilerinin katıldığı 'Bir Ses Bir Dokunuş' adlı gönüllü okuma ve sesli kitap üretim etkinliği başlattı.

Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi lise öğrencilerine yönelik farkındalık etkinliği başlattı. 'Bir Ses Bir Dokunuş' adıyla hayata geçirilen etkinlikte öğrenciler, profesyonel ortamda sesli kitap kaydı yapmayı, ses düzenleme süreçlerini öğrenmeyi ve gönüllü okuma programında yer almayı deneyimleyecek.

PROFESYONEL ORTAMDA SESLİ KİTAP KAYDI

Etkinlik kapsamında lise öğrencileri, Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi Gör-İşit Bölümü'nde profesyonel ekipmanlarla sesli kitap kaydı alacak. Katılımcılar, seslendirme sürecinin yanı sıra kayıt sonrası ses düzenleme ve edit işlemlerine ilişkin uygulamalı eğitim de alacak.

GÖNÜLLÜ OKUMA PROGRAMI

Programda yer alan öğrenciler haftalık bire bir okuma gönüllülüğü için de başvuru yapabilirken, gönüllü okuma çalışmaları ile öğrencilerin görme engelli bireylerin bilgiye erişimine doğrudan katkı sunulması hedefleniyor. Ücretsiz düzenlenen etkinlik, lise öğrencilerine yönelik planlandı. Başvuruların başladığı etkinlikte, okullar kapanana kadar okul grupları kabul edilecek. Bireysel başvurular ise 2026 yılı sonuna kadar açık olacak. Etkinlik, Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi Gör-İşit Bölümü'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
