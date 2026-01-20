Haberler

Kocaeli'de görme engelliler, Kur'an-ı Kerim'i parmak uçlarıyla öğreniyor

Kocaeli'de görme engelli bireyler, Çayırova Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle açılan kurs sayesinde Braille alfabesi ile Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Fatma Çelik Engelliler Kurs Merkezi'nde farklı yaş gruplarından 7 kursiyer eğitim alıyor.

Kocaeli'de yaşayan görme engelliler, Çayırova Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde açılan kursta Braille alfabesi (kabartma yazıyla) aracılığıyla Kur'an-ı Kerim öğreniyor.

Akse Mahallesi'nde bulunan Fatma Çelik Engelliler Kurs Merkezi'nde, görme engellilerin talebi üzerine Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okuma kursu başlatıldı.

Merkezde yürütülen kursa farklı yaş gruplarından 7 görme engelli kursiyer katılıyor. Görme engelliler, her harfine dokunarak önce Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek ardından hatmederek hayallerini gerçekleştirmek istiyor.

Merkez sorumlusu Bahadır Akbaba, AA muhabirine, burada özel bireylere birçok alanda eğitim verildiğini söyledi.

İlçedeki görme engelilerin Kur'an-ı Kerim öğrenmesi için kurs başlattıklarını ifade eden Akbaba, 7 görme engelli kursiyerin Kur'an-ı Kerim öğrenmesi için eğitimin sürdüğünü kaydetti.

Kursiyerlere Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim öğreten Timur Altuntaş (57) ise kendilerine destek veren Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel
