Görme engelliler Gülnar'da 100 biberiye fidanını toprakla buluşturdu

Gülnar'da görme engelliler, 100 biberiye fidanını toprakla buluşturdu.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Dayıcık Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikim töreninde, üretmek için zihinlerin sağlam olmasının yeterli olduğunu belirtti.

Etkinliği düzenleyen Umut Kooperatifi Başkanı Soner Demir de aynı bölgeye daha önce lavanta ektiklerini ifade ederek, bugün de 100 biberiye fidanını toprakla buluşturduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından biberiye fidanları ekildi.