Görme engelliler Gülnar'da 100 biberiye fidanını toprakla buluşturdu
Gülnar'da düzenlenen fidan dikim töreninde görme engelliler, 100 biberiye fidanını toprakla buluşturdu. Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, etkinlikte üretkenliğin zihinlerin sağlam olmasıyla mümkün olduğunu belirtti. Umut Kooperatifi Başkanı Soner Demir ise daha önce lavanta ektikleri bölgeye bugün 100 biberiye fidanını dikmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Gülnar'da görme engelliler, 100 biberiye fidanını toprakla buluşturdu.
Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Dayıcık Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikim töreninde, üretmek için zihinlerin sağlam olmasının yeterli olduğunu belirtti.
Etkinliği düzenleyen Umut Kooperatifi Başkanı Soner Demir de aynı bölgeye daha önce lavanta ektiklerini ifade ederek, bugün de 100 biberiye fidanını toprakla buluşturduklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından biberiye fidanları ekildi.