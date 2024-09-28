Görme Engelli Yazar Halis Kuralay, Sultanbeyli Kitap Fuarı'nda Okurlarıyla Buluştu

Görme engelli yazar Halis Kuralay, Sultanbeyli Kitap Fuarı'ndaki imza gününde okurlarıyla buluştu.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcılığı görevini de yürüten Kuralay, Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlenen 8. Sultanbeyli Kitap Fuarı'nda imza gününe katıldı.

Kuralay, AA muhabirine, imza gününde kitapseverlerle buluştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Kitap fuarlarının okurlarıyla buluşmak için güzel bir fırsat olduğunu belirten Kuralay, bu etkinlik vesilesiyle yeni okurlarıyla da tanıştığını ifade etti.

Kuralay, görme engelinin yazarlık yapmasına engel olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Fati ile Tanışmak ve Dirsekler Yalan Söylemez kitaplarımı engellilik farkındalığını ilkokul öğrencilerine yansıtmak için yazdım. Kör Öyküler de görenlerle görmeyenler arasındaki iletişim kazalarını mizahi dille ele alan kitaptır. İlk kez 2003'te yayımlanan 'Hayata Dokunmak' ise gözleri görmeyen bir kişi olarak hayatımı anlattığım bir eserdir. Aynı zamanda 'Abese Ruhu' kitabım da raflardaki yerini aldı. Bir yazar olarak gönlümden geçen şu ki hiç olmazsa kitaplarımın birkaçının yurt dışında bazı dillere çevrilmesini istiyorum."