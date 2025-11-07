Görme Engelli Kemal Çoban, Piyano ile Yeni Bir Dünyaya Adım Attı

Ordu'da yaşayan görme engelli Kemal Çoban, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) aracılığıyla piyano çalmayı öğrendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fatsa ilçesinde yaşayan ve memur olarak görev yapan Çoban'ın, doğuştan gelen rahatsızlığı nedeniyle ilerleyen yaşlarda görme yeteneğini kaybetmeye başladığı belirtildi.

Çoban'ın, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) aracılığıyla tanıştığı piyano sayesinde yeni bir dünyaya kapı araladığı ifade edildi.

Aldığı piyano eğitiminde kısa sürede büyük bir ilerleme sağladığı aktarılan Çoban, derslerindeki başarısıyla hem öğretmenlerinin hem de arkadaşlarının takdirini topladığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çoban, notaları öğrenip, parçaları çaldıkça çok mutlu olduğunu ve haz aldığını belirterek, "Adalet Bakanlığında memur olarak çalışıyorum. Aynı zamanda yüksek lisans öğrencisiyim. İş ve eğitimim haricinde kalan boş zamanlarımda piyano ile uğraşıyorum. Piyano ile 2024 yılında ORMEK vasıtasıyla tanıştım. Yıllardır bir enstrüman çalmak istiyordum ama bu imkanı bir türlü bulamamıştım. Şimdi ORMEK vasıtasıyla bu hayalimi gerçekleştirdim." ifadelerini kullandı.

Müziğin hem ruhuna hem de kişisel gelişimime önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayan Çoban, "Notaları ve parçaları öğrendikçe, kendim çalmaya başladıkça mutlu oldum. ORMEK'in bu olanakları biz engelli bireylere sağladığı için çok mutluyum. Sevgili hocalarıma, ORMEK'e ve bize bu imkanı sağlayan Ordu Büyükşehir Belediyesine ve onun değerli başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Kursta müzik eğitimi veren Dilara Gönül ise Kemal Çoban'ın azmi ve başarısının herkese örnek olması gerektiğinin altını çizdi.

Çoban'ın çok başarılı bir kursiyer olduğunu dile getiren Gönül, sanatın önüne hiçbir engelin geçemediğini yakından gördüklerini sözlerine ekledi.