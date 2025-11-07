Haberler

Görme Engelli Kemal Çoban, Piyano ile Yeni Bir Dünyaya Adım Attı

Görme Engelli Kemal Çoban, Piyano ile Yeni Bir Dünyaya Adım Attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da görme engelli Kemal Çoban, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları sayesinde piyano çalmayı öğrendi. Eğitim sürecinde büyük bir ilerleme gösteren Çoban, müziğin kişisel gelişimine katkıda bulunduğunu vurguladı.

Ordu'da yaşayan görme engelli Kemal Çoban, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) aracılığıyla piyano çalmayı öğrendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fatsa ilçesinde yaşayan ve memur olarak görev yapan Çoban'ın, doğuştan gelen rahatsızlığı nedeniyle ilerleyen yaşlarda görme yeteneğini kaybetmeye başladığı belirtildi.

Çoban'ın, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) aracılığıyla tanıştığı piyano sayesinde yeni bir dünyaya kapı araladığı ifade edildi.

Aldığı piyano eğitiminde kısa sürede büyük bir ilerleme sağladığı aktarılan Çoban, derslerindeki başarısıyla hem öğretmenlerinin hem de arkadaşlarının takdirini topladığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çoban, notaları öğrenip, parçaları çaldıkça çok mutlu olduğunu ve haz aldığını belirterek, "Adalet Bakanlığında memur olarak çalışıyorum. Aynı zamanda yüksek lisans öğrencisiyim. İş ve eğitimim haricinde kalan boş zamanlarımda piyano ile uğraşıyorum. Piyano ile 2024 yılında ORMEK vasıtasıyla tanıştım. Yıllardır bir enstrüman çalmak istiyordum ama bu imkanı bir türlü bulamamıştım. Şimdi ORMEK vasıtasıyla bu hayalimi gerçekleştirdim." ifadelerini kullandı.

Müziğin hem ruhuna hem de kişisel gelişimime önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayan Çoban, "Notaları ve parçaları öğrendikçe, kendim çalmaya başladıkça mutlu oldum. ORMEK'in bu olanakları biz engelli bireylere sağladığı için çok mutluyum. Sevgili hocalarıma, ORMEK'e ve bize bu imkanı sağlayan Ordu Büyükşehir Belediyesine ve onun değerli başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Kursta müzik eğitimi veren Dilara Gönül ise Kemal Çoban'ın azmi ve başarısının herkese örnek olması gerektiğinin altını çizdi.

Çoban'ın çok başarılı bir kursiyer olduğunu dile getiren Gönül, sanatın önüne hiçbir engelin geçemediğini yakından gördüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz

Rakam inanılmaz! İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
'Mutfakta tüp boş' diyen CHP'li Akay'a Bakan Bayraktar'dan yanıt: Çünkü doğalgaz kullanıyorlar

Bakan Bayraktar, tüplü protestoyu tek cümleyle boşa düşürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.