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Görme Engelli Kadınlar Kur'an-ı Kerim'i Hissederek Öğreniyor

Görme Engelli Kadınlar Kur'an-ı Kerim'i Hissederek Öğreniyor
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Sivas'ta göreme engelli kadınlar, Braille alfabesi ve kabartma yöntemiyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor. Sivas İl Müftülüğü himayesinde düzenlenen kurslar, görme engelli kadınların eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta ve sosyalleşmelerine olanak tanımakta.

Hissederek öğreniyorlar

Kur'an-ı Kerim'i parmakları ile öğreniyorlar

SİVAS - Sivas'ta göreme engelli kadınlar parmaklarıyla hissederek Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyorlar.

Sivas İl Müftülüğü himayesinde 2022 yılında başlatılan bu özel eğitim programı, yaz-kış devam ediyor. İl Müftülüğü tarafından sağlanan servis imkanı sayesinde kursiyerler evlerinden alınarak kursa getiriliyor ve eğitim sonrasında tekrar evlerine bırakılıyor. Hafta sonları düzenlenen kurslara şu anda 5 görme engelli kadın katılıyor. Eğitimlerde, Braille alfabesiyle kabartma yöntemi kullanılarak Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerif ve dini değerler öğretiliyor. Kursiyerler önce Türkçe Braille alfabesini öğreniyor, ardından Arapça alfabeye geçiyor. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kadınlar kısa sürede Kur'an-ı Kerim okumaya başlıyor. Kursa katılan görme engelli öğrencilerin eğitimini üstlenen Kur'an Kursu Hocası Şeyda Yılmaz, öğrencilerin kendi çabalarıyla kursa gelmesinden ve eğitim sonunda Kur'an okumaya başlamalarından büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Şu anda 5 öğrencisiyle eğitimlere devam ettiğini ifade eden Yılmaz, yaz döneminde bu sayının 10'un üzerine çıktığını söyledi.

"Hayalini kurdukları Kur'an-ı Kerim'i öğreniyorlar"

Görme engelliler Kur'an Kursu hocası Şeyda Yıldız, görme engellilerin kursa gelerek hayalini kurdukları Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendiklerini ifade ederek, "Kur'an-ı kerim okumanın yanında dini bilgiler, değerler eğitimi ve hadis-i şerif okuma derslerimiz de var. Evden tek başlarına çıkarak bir faaliyet gerçekleştirdikleri için çok mutlu oluyorlar. Hem arkadaşları ile sosyalleşiyorlar hem de hayalini kurudukları Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyorlar. Ramazan'da kendi başlarına mukabele okuyacak seviyeye geldiler. Sonradan görme engelli öğrencilerimiz ilk başlarda çok zorluk çektiler. Onlar kabartma yazılara alışmaları için ilk olarak takoz ile eğitim verdik, sonradan yavaş yavaş alfabeye geçiş yaptık" diye konuştu.

"Kabartma tekniği ile hafızlığa başlayan öğrencilerimiz var"

Kabartma tekniğiyle hafız olanların olduğunu söyleyen Yıldız, "Yaz kurusun da eğitim alarak hafızlığa başlayan, ilahiyat fakültesini kazanan öğrencilerimiz bile var. 2022 yılından bu yana merkez Kur'an kursumuzda eğitimlerimiz yaz, kış aralıksız devam ediyor. İlk defa bir şeyler öğrendiklerinde, kendi başlarına bir şeyler yapabildiklerinde çok mutlu oluyorlar. Bende onları öyle gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum" şeklinde konuştu.

"Allah'ım bize ne güzel şeyler söylemiş"

Doğuştan görme engelli Rabia Beyza Çiltaş, Kur'an-ı Kerim okumayı çok sevdiğini dile getirerek, "Günlük hayatımda sık sık kuran okuyorum. Arkadaşlarımla da bir araya geldiğim zaman neşeleniyorum. Her Kur'an okuduğumuzda yeni bir şey öğrendiğim zaman, Allah'ım bize ne güzel şeyler söylemiş diyorum, mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.

"Örnek oluyoruz"

Sonradan görme engelli olan Leyla Doğan, "Braille alfabesiyle, kabartma Kur'an-ı Kerim ile burada tanıştım. Günümüz arkadaşlarımızla, hocamızla çok güzel geçiyor. Kursumuz hafta sonları eğitim görüyoruz, servis ile gelip gidiyoruz. Kur'an-ı Kerim öğreniyoruz, hadis-i şerifler öğreniyoruz, değerler eğitimini hocamız okuyor, biz dinliyoruz. Görme engelli, arkadaşlarımıza ya da sağlıklı olup da görme engellilerin hayatlarını bilmeyen arkadaşlarımıza örnek oluyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENNUR ŞAHİN - Güncel
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