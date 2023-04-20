Görme Engelli Halk Ozanı'ndan Millet İttifakı'na Türkü: "Demokrasi Gelir Yeakında, Sistem Değişir Yakında, Oylar Kılıçdaroğlu'na"

Görme engelli halk ozanı Ali Sezer, Millet İttifakı için yazdığı türküyü Bakırköy İncirli Metro İstasyonu'nda seslendirdi. Kalp gözüyle her şeyi çok güzel gördüğünü söyleyen Sezer türküsünde, "Umudun sönmez güneşi, milletin ittifakında / Mazlumların kılavuzu Millet İttifakı'nda / Demokrasi gelir yakında / Sistem değişir yakında / Oylar Kılıçdaroğlu'na" dedi.

Görme engelli halk ozanı Ali Sezer, Millet İttifakı için yazdığı türküyü Bakırköy İncirli Metro İstasyonu'nda seslendirdi. Kalp gözüyle her şeyi çok güzel gördüğünü söyleyen Sezer türküsünde, "Umudun sönmez güneşi, milletin ittifakında / Mazlumların kılavuzu Millet İttifakı'nda / Demokrasi gelir yakında / Sistem değişir yakında / Oylar Kılıçdaroğlu'na" dedi.

Görme engelli halk ozanı Ali Sezer, Millet İttifakı'nın liderleri için yazdığı türküyü kendisi gibi görme engelli olan eşi Rukiye Sezer ile Bakırköy İncirli Metro İstasyonu çıkışında seslendirdi. Türkü sonunda vatandaşlar "Helal olsun" diyerek alkışladı. Daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na türkü yazan Sezer yeni eseriyle ilgili şunları söyledi:

"BEYİN KÖRSE GÖZ NE YAPSIN?: Güzel insanlar, ben görme engelli halk ozanıyım. Görme engelli derken kalp gözümle her şeyi çok güzel görüyorum. Diyorum ki kendimi anlatırken, 'Beyin körse göz ne yapsın? Çürümüşse öz ne yapsın? Anlamaza ne yapsın? Böylesi gafil cahile' dedim. Biz kalp gözümüzle görüyoruz. Ben 17 tane albüm yaptım. Sosyal, çağdaş, demokrat, demokrasiyi savunan bir ozan kardeşinizim. Aşık Veysel'in izinde yürüyorum. Başkanım, değerli Belediye Başkanımız İmamoğlu'na da türkü yazmıştım. Seçimlerde beraber çalıştık o güzel insanla.

DEMOKRASİYİ SU GİBİ ÖZLEDİK: Şimdi de altı liderimize yazdığım türkümü sizlere sundum, inşallah beğenirsiniz. ve oylarınızı da ona göre kullanırsınız değerli dostlar. Demokrasiyi özlemişiz, demokrasiyi su gibi özlemişiz. Nasıl bir insan suya susar da su ister biz de demokrasiyi özlemişiz.

ÖZGÜRLÜĞÜ SAVUNMAK İÇİN BİRLEŞMİŞLER: Altı liderlere bu türküyü böyle esinlenme sebebim, çok etkilendim. Çok güzel birleşmişler. Özgürlüğü savunmak için birleşmişler. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Onun için altı lider kazanacak. Biz kazanacağız, Cumhuriyet kazanacak. Atatürk ilkeleri, devrimleri kazanacak. Herkes özgürlüğe kavuşacak, tek dileğim bu."

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU İLE TÜRKÜ SÖYLEMEK İSTİYOR

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de türkü söylemek istediğini belirten Sezer'in eserinin sözleri söyle:

"Altı lider bir arada, milletin ittifakında,

Deniz havada karada milletin ittifakında,

Sistem değişir yakında.

Aydınlık günler yakında,

Milletin ittifakında

Sistem değişir yakında.

Demokrasi özgürlüğü, kardeşlik birliği, kadın erkek eşitliği,

Milletin ittifakında

Aydınlık günler yakında,

Sistem değişir yakında.

Umudun sönmez güneşi

Milletin ittifakında,

Mazlumların kılavuzu Millet İttifakı'nda,

Demokrasi gelir yakında,

Sistem değişir yakında.

Oylar Kılıçdaroğlu'na

Dürüstlük, sevgi uğruna,

Herkesi basar bağrına,

Milletin ittifakında."