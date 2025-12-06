Haberler

Doğuştan görme engelli Ebru'nun mesai arkadaşları "gören gözleri" oldu

Doğuştan görme engelli Ebru'nun mesai arkadaşları 'gören gözleri' oldu
Tokat Belediyesi'nde santral görevlisi olarak çalışan doğuştan görme engelli Ebru Kaytazoğlu, mesai arkadaşlarının yardımları sayesinde iş hayatında başarılı bir şekilde yer alıyor. Kaytazoğlu, engellerin üstesinden gelerek mutlulukla çalıştığını ifade etti.

Tokat Belediyesi'nde santral görevlisi olarak çalışan doğuştan görme engelli Ebru Kaytazoğlu, mesai arkadaşlarının yardımı sayesinde işine dört elle sarılıyor.

Belediyede iki hafta önce santral görevlisi olarak çalışmaya başlayan 36 yaşındaki doğuştan görme engelli Kaytazoğlu'nun en büyük yardımcıları mesai arkadaşları oldu.

Tokat Belediyesi Beyaz Masa biriminde çalışan kadınlar, Kaytazoğlu'nun asansöre binmesinde, merdivenlerden çıkıp inmesinde ve ihtiyaçlarının karşılanmasında ellerinden gelen desteği veriyor.

Mesleğini severek yapan Kaytazoğlu, AA muhabirine, doğuştan yüzde 90 görme engeli olduğunu söyledi.

İşe başlarken kaygısının çok olmadığını çünkü bunun eğitimini aldığını anlatan Kaytazoğlu, "Biraz heyecanlıydı, o heyecanı aştım. Sizlerin huzurunda Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun." diye konuştu.

"Engel beyinde biter, hepimiz eşitiz." diyen Kaytazoğlu, "Mesai arkadaşlarımın bana yardımcı olmalarından dolayı mutluyum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. İşe başladığımdan bu yana bana aile ortamını hissettirdiler. Çok teşekkür ediyorum hepsine." ifadelerini kullandı.

Beyaz Masa görevlisi Elif Yılmaz da "Ebru ile çalışmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Onunla birlikte engelleri aşıyoruz. Her türlü yanındayız. Ebru, engel tanımıyor zaten. Her türlü ihtiyacında beraber ilerliyoruz. Her ihtiyacında destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

