Depremde enkazdan sadece kızının çocukluk fotoğrafını kurtarabilen aile, yeni evlerinde

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan görme engelli Necmettin ve eşi Fidan Emekçi, devletin desteğiyle yeni konutlarına kavuştu. Depremin ardından kurtardıkları tek hatıra olan kızlarının fotoğrafının basılı olduğu yastık ile yeni bir hayata adım atıyorlar.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde 16 yıllık birikimleri olan evleri yıkılan ve enkazdan sadece kızlarının çocukluk fotoğrafının basılı olduğu yastığı kurtaran görme engelli Necmettin Emekçi (56) ile eşi Fidan Emekçi (62), yeni konutlarına kavuştu. Necmettin Emekçi, "Burada evimiz, eşyalarımız ile birlikte yıkıldı. Allah devletimizden razı olsun. Bize hak sahipliği çıktı ve konutumuza yerleştik" dedi.

İzmir'de bir firmada depo görevlisi olarak çalışan Necmettin Ekmekçi, 2008 yılında Malatya'nın Doğanşehir ilçesine taşındı. 16 yıl önce ilçeye bağlı Eşref Bitlis Caddesi'ndeki 3 katlı evin en üst katını satın alan Emekçi çifti, burada yaşamaya başladı. Tek çocuğu bulunan Necmettin Emekçi, Malatya'ya taşındıktan 1 yıl sonra geçirdiği rahatsızlık nedeniyle görme yetisini kaybetti, malulen emekli oldu. Tatil için Adana'ya giden Necmettin- Fidan Emekçi çiftinin evi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı. Enkazdan sadece kızları Hazal Emekçi'nin çocukluk fotoğrafının basılı olduğu yastığı komşuları sayesinde kurtaran çift, yeni konutlarına yerleşti.

'MUCİZEVİ BİR ŞEKİLDE KURTULMUŞ OLDUK'

Necmettin Emekçi, "6 Şubat depremlerinde Adana'da, kızımın yanındaydık. Mucizevi bir şekilde kurtulmuş olduk. Depremi orada da hissettik ve yaklaşık 12 gün dışarıda kaldık. Tabii o arada evimizin ne olduğunu, Doğanşehir'de durum nedir, merak ettik. Evimizin tamamen yıkıldığını öğrendik. Bir süre sonra eşim ile Doğanşehir'e geldik. İlçenin büyük bir bölümünün depremlerden etkilendiğini öğrendik. Yıkılan evimizden bir komşumuzun vasıtası ile sadece kızımın fotoğrafının basılı olduğu bir yastık vardı, onu kurtarabildik. Onu hala saklıyorum. O gün komşularım tarafından o yastık, bana verilince çok duygulandım" dedi.

'SIFIRDAN YENİ BİR HAYAT KURUYORUZ'

Emekçi, "Önceden geçirdiğim menenjit hastalığı nedeni ile kısmen görüşüm kapandı. 2009 yılında da ağırlaştı ve görüşüm tamamen kapandı. Eşimin desteği ile birçok ihtiyacımı görüyorum. Burada evimiz, eşyalarımız ile birlikte yıkıldı. Allah devletimizden razı olsun. Bize hak sahipliği çıktı ve konutumuza yerleştik. Sıfırdan yeni bir hayat kuruyoruz. Kolay değil. Evin içinde, ilk zamanlarda zorlandım ama daha sonra eşimin desteği ile alıştım. Hak sahibi olan vatandaşların biraz sabırlı olmasını isterim. Sabırlı olunca güvenilir ve sağlam evlerine yerleşeceklerdir" diye konuştu.

