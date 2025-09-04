Haberler

Görkem Barış Tantekin, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi olarak göreve başladı

Görkem Barış Tantekin, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi olarak göreve başladı
Belçika Kraliyet Sarayı'nda düzenlenen törenle güven mektubunu sunan Büyükelçi Tantekin, Türkiye ile Belçika arasındaki güçlü ilişkilerin geliştirilmesi hedefini vurguladı.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin görevine resmen başladı.

Belçika Kraliyet Sarayı'nda dün düzenlenen törende Kral Philippe'ye güven mektubunu sunan Tantekin, 3 Eylül itibarıyla görevine resmen başlamış oldu.

Kral Philippe ile Büyükelçi Tantekin, güven mektubu takdiminin ardından yaptıkları görüşmede ikili ilişkileri ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, müttefik ve dost ülkeler olan Türkiye ile Belçika arasındaki mevcut güçlü ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve işbirliğinin derinleştirilmesi yönünde karşılıklı kararlılık teyit edildi.

Büyükelçi Görkem Barış Tantekin

Ankara'da 8 Temmuz 1974'te doğan Tantekin, yüksek öğrenimini Fransa'da tamamladı.

Evli ve bir çocuk babası olan Tantekin, 2017- 2020 yıllarında Paris Başkonsolosu, son olarak ise Litvanya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
