Görevinden uzaklaştırılan BBB Başkanı Bozbey ile 62 sanığın yargılandığı dava sürüyor

Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından haklarında dava açılan, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye (BBB) Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesince Bursa Bölge Adliye Mahkemesinin konferans salonunda kapalı görülen duruşmada, sanıkların savunmaları tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklardan İldam Aydın Bozbey, Mehmet Fatih Ç, Tarık T, Sertaç A, Tolga Ş, Ümit İ, Mehmet Ziya A, Nevzat G. ve İsmail D'nin, üzerlerine atılı suçlamaların, kuvvetli sayılabilecek inandırıcı delillerle desteklendiği fakat yargılama sırasında dinlenilen sanıkların beyanları ve sanıkların üzerlerine atılı suç yönünden delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, ulaşılmak istenilen amaca sanıklar hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanarak da ulaşılabileceği ve tutuklulukta geçirdikleri süre de dikkate alınarak adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verilmesini istedi.

Savcı, tutuklu sanıklar Mustafa Bozbey ve eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile diğer 26 sanığın ise üzerlerine atılı suçlamaların kuvvetli ve inandırıcı delillerle desteklendiği, bu itibarla kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, sanıklara isnat edilen suçların niteliği, suçlamanın kanunda yazılı alt ve üst sınırı, işin önemi dikkate alındığında tutukluluğun devamı kararının ulaşılmak istenen amaç için elverişli, gerekli ve ölçülü olduğu, sanıkların tutuklama koşullarında bir değişiklik bulunmadığı ve bu nedenlerle sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerinin yeterli olamayacağının anlaşıldığı, tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Bazı sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de devamına karar verilmesini talep eden cumhuriyet savcısı, "imar kirliliğine neden olmak" suçu yönüyle bilirkişi heyetince hazırlanacak olan raporun beklenilmesine ve dinlenilmeyen tanıkların dinlenilmesine yönelik işlem yapılmasına, yargılamaya konu davanın 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan kamu davasına birleştirilmesine yönelik taleplerin takdiri mahkemeye ait olmak üzere karar verilmesini istedi.

Duruşma, sanık avukatlarının savunmalarıyla devam ediyor.

Operasyon ve soruşturma süreci

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin belediye başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edilmesi üzerine 31 Mart'ta, Mustafa Bozbey'in yanı sıra eşi S. Bozbey, kızı S.G, kardeşleri R. Bozbey ve E. Bozbey ile bazı belediye çalışanları ve rüşvet verdiği öne sürülen çok sayıda iş insanının da aralarında yer aldığı 57 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti. Daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen 56 şüpheliden Bozbey'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli 4 Nisan'da tutuklanmıştı.

Bu kişilerin dışında "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan 14 Ekim 2025'te tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 7 şüphelinin bu dosya kapsamında da tutuklanmasına karar verilmişti.

Daha sonra sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede Mustafa Bozbey'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet almak", "imar kirliliğine neden olmak" ve "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçlarından 402 yıla kadar hapsi istenmişti.

İddianamede, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in 946 yıla kadar, diğer 61 sanığın ise farklı oranlarda hapis cezalarına çarptırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA