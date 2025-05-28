Görevi Yaptırmamak İçin Direnen 3 Şüpheli Tutuklandı
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı. 9 kişi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen şüphelilerden 3'ü, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel