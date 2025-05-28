Görevi Yaptırmamak İçin Direnen 3 Şüpheli Tutuklandı

Görevi Yaptırmamak İçin Direnen 3 Şüpheli Tutuklandı
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Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı. 9 kişi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen şüphelilerden 3'ü, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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