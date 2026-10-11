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Görevi sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu

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Görevi sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu
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BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş için taziye mesajı yayımladı.

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş için taziye mesajı yayımladı. Bakan Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Ekim 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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