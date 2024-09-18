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Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır Motosiklet Kazasında Şehit Oldu

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Ordu'da jandarma trafik kontrol noktasında görev yapan 26 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, motosikletin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamayarak şehit oldu. Kaza, Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Çangır'ın 2 ay önce Ordu'ya atandığı bildirildi.

ORDU'daki görevine 2 ay önce başlayan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır (26), jandarma trafik kontrol noktasında görev yaparken, motosikletin çarpmasıyla şehit oldu.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Turnasuyu Jandarma trafik kontrol noktasında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, görev sırasında motosiklet çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çangır'ı çevredeki özel hastaneye kaldırdı. Çangır, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mehmet Fatih Çangır'ın, Sakarya nüfusuna kayıtlı olduğu ve 2 ay önce Ordu'ya atanıp görevine başladığı öğrenildi. Kazada yaralanan ve kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsü ise hastanede tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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