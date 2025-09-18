Haberler

Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay, Kalp Krizi Sonucu Şehit Oldu

Konya'da görev yaptığı sırada kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi. Cenazesi askeri uçakla Mersin'e getirilen Günay'ın, baba evinde helallik alınmasının ardından Ulu Camii avlusunda düzenlenen törene çok sayıda kişi katıldı. Şehit, Limonlu Mahallesi Şehitliği'nde dualarla defnedildi.

Konya'da görev yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın cenazesi, askeri uçakla Mersin'e getirildikten sonra Erdemli'nin Limonlu Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alınırken şehidin yakınları ve komşuları gözyaşı döktü. Ardından şehidin cenazesi, dualar ve tekbirler eşliğinde Erdemli Ulu Camii avlusuna getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Mersin Garnizon Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ile ilçe protokolü, askeri personel ile emniyet personeli, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mersin Valisi Atilla Toros şehidin ailesine başsağlığı dileyerek acılarını paylaştı. Evli ve 1 çocuk babası olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay, cenaze namazının ardından Limonlu Mahallesi Şehitliği'nde dualarla toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
