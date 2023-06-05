Göreve başlama töreninden yeni görüntüler! Pakistan Başbakanı ülkesinde alay konusu oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama töreninde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüntüleri gündemden düşmek bilmiyor. Törende Şerif'in Erdoğan'a sarıldığı anlar ülkesinde de geniş yankı uyandırdı. Pakistan ve Hint medyasında, "Başbakan Şerif, Erdoğan'a sarılmaya çalıştı ama Erdoğan onu reddetti ve tek taraflı bir sarılma oldu. Bu görüntüler sosyal medyada viral oldu. Birçok kullanıcı Şerif'in hareketleri ile dalga geçti" yorumu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sandıktan zaferle çıkmasının ardından geçtiğimiz hafta sonu TBMM'de yemin etti. Yemin töreni sonrası dünya liderlerinin katılımıyla göreve başlama töreni gerçekleştirildi. Törene katılanlar arasında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de yer aldı.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a manga getirdiğini söylediği anlar gündem olan Şahbaz Şerif'in törenden yeni görüntüleri ortaya çıktı. Mango sohbeti yaptıktan sonra Şerif'in Erdoğan'a sarılmaya çalıştığı fakat beklediği tepkiyi alamayan Pakistan Başbakanı'nın daha sonra selamlaşarak uzaklaştığı görülüyor.

"TEK TARAFLI BİR SARILMA OLDU"

Şerif'in söz konusu görüntüleri ülkesinde de geniş yankı uyandırdı. Pakistan ve Hint medyasında, "Başbakan Şerif, Erdoğan'a sarılmaya çalıştı ama Erdoğan onu reddetti ve tek taraflı bir sarılma oldu. Bu görüntüler sosyal medyada viral oldu. Birçok kullanıcı Şerif'in hareketleri ile dalga geçti" yorumları yapıldı.

SOSYAL MEDYADA DA ELEŞTİRİ ALDI

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Erdoğan rahatsız olmuşa benziyor" ve "O bizim başbakanımız değil, o bir palyaço" ifadelerini kullandı. Bir kullanıcı, "Şerif, ne kişisel alanı anlıyor ne de ortamın atmosferini koklayabiliyor. Bu bir utanç" dedi.