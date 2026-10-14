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Göreme ve Antigua, kardeş şehir protokolünü çevrim içi törenle imzaladı

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Türkiye ile Guatemala arasındaki ilişkileri yerel yönetimler düzeyinde güçlendirmek için Göreme ile La Antigua Guatemala arasında kardeş şehir protokolü çevrim içi törenle imzalandı. UNESCO listesindeki iki şehir, kültürel miras ve sürdürülebilir turizmde işbirliği yapacak.

Türkiye ile Guatemala arasında her alanda gelişmekte olan ilişkilerin yerel yönetimler düzeyinde güçlendirilmesi amacıyla Göreme ile Antigua (La Antigua Guatemala) arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Türkiye'nin Guatemala Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, iki şehirde eş zamanlı düzenlenen çevrim içi imza törenine Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren ve Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Hernandez Enrique Recinos ile La Antigua Guatemala Belediye Başkanı Juan Manuel Asturias, Türkiye'nin Guatemala Büyükelçisi Beliz Celasin Rende ve Guatemala Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Direktörü Maria Beatriz Gallardo katıldı.

Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika ve Karayipler Genel Müdürü Büyükelçi Mehmet Erkan Aytun ile Guatemala Dışişleri Bakanlığı Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Lynsay Hernandez Munoz da törene karşılıklı başkentlerden çevrim içi olarak iştirak etti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde 1985'te yerini alan Göreme ile 1979'da listeye dahil edilen La Antigua Guatemala, tarihi ve kültürel miraslarının korunması ve sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi konusunda ortak hedefleri paylaşıyor.

Antigua'da düzenlenen törende konuşan Antigua Belediye Başkanı Asturias, iki şehir arasında kültürel mirasın yönetimi, turizm, çevre, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında deneyim paylaşımının önemini vurguladı.

Göreme Belediye Başkanı Eren de Kapadokya'nın kalbi Göreme ile Guatemala'nın zengin kültürünü taşıyan La Antigua Guatemala Belediyesi arasında başlayacak kardeş şehir ilişkisinin, kağıt üzerinde kalmayacağını; turizm, kültür ve yerel yönetim alanlarında güçlü bir işbirliği kapısı aralayacağını belirtti.

Büyükelçi, ekonomik ve kültürel işbirliğine vurgu yaptı

Büyükelçi Celasin Rende ise kardeş şehir ilişkilerinin kültürel diplomasinin önemli araçlarından biri olduğunu belirterek, bu tür girişimlerin halklar arasındaki dostluğu pekiştirdiğini ve ekonomik ve kültürel işbirliğini güçlendirdiğini ifade etti.

Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Recinos da kardeş şehir ilişkisinin Türkiye ile Guatemala arasındaki dostluk ve işbirliğine katkı sağlayacağını, ayrıca, imzalanan anlaşmanın gelecekte daha büyük işbirliklerinin başlangıcı olacağına inandığını dile getirdi.

Kardeş şehir protokolünün Türkiye ile Guatemala arasındaki dostluk bağlarının güçlendirilmesine ve iki ülkenin yerel yönetimleri arasında kalıcı işbirliği olanaklarının geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA
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