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Göreme'de peribacası çökmesinde 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı

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Göreme'de peribacası çökmesinde 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı
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Bakan Gürlek, Göreme'deki peribacası çökmesinde Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını ve 1 başsavcı vekili ile 2 savcının görevlendirildiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı; arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir'in Göreme beldesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı peribacası çökmesine ilişkin Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını, 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir'in Göreme beldesinde meydana gelen peribacası çökmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nevşehir'imizin merkez ilçesine bağlı Göreme beldesinde meydana gelen peribacası çökmesine ilişkin Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz ve 2 Cumhuriyet Savcımız görevlendirilmiştir" dedi.

İlk belirlemelere göre olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını belirten Gürlek, enkaz altında kalmış olabilecek diğer kazazedelerin tespit edilmesi amacıyla arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını koordineli ve yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Arama ve kurtarma çalışmalarının bir an önce olumlu sonuçlanmasını temenni ediyorum.

Nevşehir'imizde yaşanan bu acı olaydan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: ANKA
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