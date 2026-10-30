Göreme'de 3 kişinin öldüğü peribacası kazası alanında enkaz kaldırılıyor

Göreme'de 3 kişinin öldüğü peribacası kazası alanında enkaz kaldırılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kopan kaya parçalarının bulunduğu alanda enkaz kaldırma çalışması sürüyor. Dün sağanak sonrası 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı; yaralılardan 4'ü taburcu edildi, 8 yaşındaki Fransız uyruklu çocuğun tedavisi devam ediyor.
Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kopan kaya parçalarının bulunduğu alanda enkaz kaldırma çalışması yürütülüyor.
Kapadokya Alan Başkanlığı, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile AFAD ekipleri, Göreme Açık Hava Müzesi civarındaki alanda inceleme yaptı.
İnceleme sonrası risk oluşturan kayalar iş makinesiyle düşürülüyor.
Kaya parçaları ve molozlar, kamyonlarla alandan taşınıyor.
Öte yandan, olayda yaralanan 8 yaşındaki Fransız uyruklu Nael Mgattaf'ın tedavisi Nevşehir Devlet Hastanesinde devam ediyor.
Göreme beldesinde dün sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan biri yabancı uyruklu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 4'ü taburcu edilmişti.