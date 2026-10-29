Göreme Açık Hava Müzesi girişinde kopan kayaların 5 kişiyi yaraladığı belirtildi

Göreme Açık Hava Müzesi girişinde kopan kayaların 5 kişiyi yaraladığı belirtildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir'in Göreme beldesindeki Göreme Açık Hava Müzesi girişinde peribacasından kopan kayaların düşmesiyle yaralı sayısının 5 olduğu belirtildi. Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alınırken enkazda sismik ve akustik dinleme çalışmaları sürüyor.
YARALI SAYISI 5'E ÇIKTI
Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesindeki Göreme Açık Hava Müzesi girişinde, peribacasından kayaların koptuğu olayda yaralı sayısının 5 olduğu belirtildi. Yaralıların kentteki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.
Diğer yandan ekipler güvenlik önlemlerini artırırken, enkazda hassas sismik ve akustik dinleme çalışmaları sürüyor.
Samed Aydın SUN-Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı