Görele'de Çini Kursu Ürünleri Sergilendi

Görele'de Çini Kursu Ürünleri Sergilendi
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Görele'de Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan çini kursunda üretilen eserler, İlçe Halk Kütüphanesi'nde sergilendi. Kursun öncüsü Şerife Genç, geleneksel sanatlara ilgi ve sosyal dayanışmanın artırılmasını sağlamak için bu etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Görele'de çini kursunda ortaya çıkarılan ürünler sergilendi.

Halk Eğitim Müdürlüğü'nce açılan ve Kaymakam Hamit Genç'in eşi Şerife Genç'in öncülüğünde kamu kurumlarındaki yönetici eşlerinin katıldığı kursta işlenen ürünler, İlçe Halk Kütüphanesi'ndeki sergide görücüye çıktı.

Şerife Genç, burada yaptığı konuşmada, kurs ile geleneksel sanatlara ilginin artırılmasının yanı sıra sosyal dayanışmanın da sağlandığını belirtti.

Sergiye, Kaymakam Hamit Genç, Belediye Başkanı Hasbi Dede, Cumhuriyet Başsavcısı Ercüment Özdere, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Zülfü Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Dede, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Kamil Yılmaz - Güncel
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