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Görele Belediyesi Sünnet Şöleni Düzenledi

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Görele Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 27 çocuk için sünnet şöleni etkinliği gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Hasbi Dede, etkinlikte yaptığı konuşmada çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, doğru eğitim almaları ve ülkeye faydalı bireyler olmaları gerektiğini belirtti. Törende çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Görele Belediyesince sünnet ettirilen 27 çocuk için sünnet şöleni etkinliği gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Hasbi Dede, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, yerel yönetimler olarak doğumdan itibaren her alanda vatandaşın hizmetinde olduğunu söyledi.

Geleceğin teminatı olan çocukların her zaman yanında olmaları gerektiğinin altını çizen Dede, şunları kaydetti:

"En doğru eğitimi alarak ülkesine faydalı bireyler olmalarını sağlamalıyız. Erkekliğin ilk adımı sünnet olan çocuklarımızı kutluyor, çocuklarımıza cerrahi müdahalede bulunan Görele Devlet Hastanesi doktorlarımızdan Üroloji Uzmanı Op. Dr Mehmet Behiç Çıtlak ve sünnet şölenimize katılarak bizlerin ve çocuklarımızın sevincine ortak olan herkese teşekkür ediyoruz."

Dede, tören sonrası çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Uygar Dural ve Cumhuriyet Halk PartisiGörele İlçe Başkanı Nurettin Ertan Çakır ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sünnet Görele Çocuk Yaşam Güncel Haberler

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