Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dede'ye 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Giresun'da "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuksuz yargılanan ve Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede, 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen davanın üçüncü duruşmasına, tutuksuz sanık Hasbi Dede katılmadı.

Duruşmada, Dede'nin ve mağdur Tuana Elif Gülüşan Torun'un avukatları yer aldı.

Savunmaların ardından duruşmaya ara verildi. Daha sonra karar açıklandı.

Hakim, Dede'ye "Çocuğa Karşı Elektronik Haberleşme Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle Cinsel Taciz" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine, cezayla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verdi.

Ayrıca Hasbi Dede'nin kızı A.B. Dede'nin "suç üstlenme" suçundan 16 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedildi.

Duruşma çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan aile avukatlarından Sena Nur Sarıal, mahkemenin sanığın cinsel taciz suçunu işlediğini sabit görerek mahkumiyet kararı verdiğini söyledi.

Adaletin yerini bulduğunu ifade eden Sarıal, "Tuana için adalet yerini buldu. Tuana başına böyle olaylar gelip de konuşamayanların sesi oldu. Adalet bugün bizim için yerini buldu.1 yıl 6 ay ceza aldı. Herhangi bir indirim sebebi de uygulanmadı. Bundan sonraki işleyiş, verilen karara istinaf yasa yolu açık. Gerekçeli kararın yazılmasını bekleyeceğiz." dedi.

Tuana Elif Gülüşan Torun'un amcası Mehmet Salih Torun ise avukatlara ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'ne teşekkür ederek, "İstismara karşı duran, yanımızda olan ve yanımızda olduğunu cesaretle gösteren bu gençlere özellikle teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Olay

Son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ifadeye çağrılmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 10 Şubat 2026'da tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmış, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün kolluk biriminde imza atma yükümlülüğü şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine ve tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Dede, İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta ise Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Öte yandan, mağdur Tuana Elif Gülüşan Torun, 28 Mart'ta Trabzon yönüne giden A.H. (23) idaresindeki 28 RE 752 plakalı otomobilin, Karadeniz Sahil Yolu Görele Köprüsü mevkisinde kendisine çarpması sonucu ağır yaralanmış, tedavi gördüğü Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşmişti.

Ailenin kararının ardından Torun'dan alınan organlar Ankara, İstanbul, Samsun ve Erzurum'a gönderilmişti.