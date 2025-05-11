Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız

Putin'in tarihi İstanbul çağrısına Erdoğan'dan ilk yorum
Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim

Bakan Şimşek'ten net mesaj: Gerekli tüm adımları atacağız
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

Bazı memurluklara yaş sınırı geliyor

Görele Belediye Başkan Dede'den şehit annelerine ziyaret

Görele Belediye Başkan Dede'den şehit annelerine ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, "Anneler Günü" dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, "Anneler Günü" dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti.

Başkan Dede, şehit uzman çavuş Murat Kasım, şehit jandarma er Coşkun Köçek ile şehit polisler Ahmet Karaal, Necip Karameşe ve Kadir Aydın'ın ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Dede, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin kıymetli anneleri başımızın tacıdır. Anneler Günü vesilesiyle vatanı ve milleti için inandığı değerleri korumak uğruna hayatını feda eden kahraman şehitlerimizin ailelerini ziyaret ederek, bir nebze olsun yanlarında olmak istedik. Onların acısı bizim acımızdır ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tüm şehit annelerimizin ve şehit eşlerinin Anneler Günü'nü kutluyor, aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz."

Kaynak: AA / Kamil Yılmaz - Güncel
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor
8'inci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu

Suç kaydını gören polis ehliyetine 2060 yılına kadar el koydu
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz

Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.