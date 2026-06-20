Uluslararası Gordion Arkeofilm Festivali'nde finalistler belli oldu

Ankara'da bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Gordion Arkeofilm Festivali'nde finale kalan filmler açıklandı.

Gordion Vakfı tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen festival, 24-27 Eylül tarihlerinde Polatlı'daki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Gordion Antik Kenti'nde gerçekleştirilecek.

Direktörlüğünü Kadir Uluç'un yaptığı festivalin ödül töreni 27 Eylül'de Polatlı Gordion'da düzenlenecek. Festivalde film gösterimleri, söyleşi ve sergiler yer alacak. Festival, "Geçmişin düğümünü sinema çözüyor" sloganıyla yapılacak.

Finalist filmler ise uluslararası profesyonel kategoride The Wind Returns (Ukrayna), Nechir (İran), Porajmos: The Forgotten Holocaust (Polonya), Centaur (Belarus), Ahşabın Cazibesi (Türkiye), Siyah Kalem (Türkiye), Filos (Türkiye), Figuring It Out (Yunanistan), Senitsa (Sırbistan), Claude Monet's Light (Güney Kore), Bilgiye Yolculuk: Endülüs (Türkiye), Discovering Pompeii (İspanya) olarak belirlendi.

Ulusal öğrenci kategorisinde Kintsugi Sanatı, Kirkit, Arkana Bakma, Giritli, Karanlıktan Gün Işığına, Sazdan Örülen Hayatlar ve Dara; Ankara'da Zaman kısa film kategorisinde Son Yuva, Ankaralı Jack Sparrow, Dumanı Üstünde Bir Miras, Altı Karede Ankara, Zamanın Tanığı - Ankara Garı, Aynı Masa Farklı Zaman, Geçmiş, An ve Zaman, Bozkırın Manevi Kandili ve ya Ankara Gri Değilse eserleri finalist oldu.

Gordion Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kadim Koç, yaptığı yazılı açıklamada, festivalde arkeoloji, kültürel miras ve sinemayı buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Gordion'un binlerce yıllık mirasını sinemanın evrensel diliyle anlatmaya devam ettiklerini anlatan Koç, 108 ülkeden gelen 828 başvurunun festivalin uluslararası ölçekteki gücünü ortaya koyduğuna işaret etti.

Festival kapsamında bu yıl ilk kez "Ankara'da Zaman" Genç Sinemacılar Yarışması düzenlediklerini, 16-30 yaş arası gençlerin Ankara'nın tarihi ve kültürel mirasını kısa filmlerle izleyiciye aktaracağını anlatan Koç, Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olması nedeniyle "Türk Dünyası Ankara'da Buluşuyor" etkinliğiyle Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve KKTC'li öğrencilerin gerçekleştirecekleri filmlerle ülkelerinin başkentlerini ve Ankara'yı tanıtacaklarını kaydetti.

Koç, "Türk dünyası gençleri arasında kültürel bağları güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sinema, ortak tarih ve miras etrafında önemli bir buluşma zemini." ifadesini kullandı.