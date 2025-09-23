Gördes-Sındırgı Yolu Hizmete Açıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yapımı tamamlanan Gördes-Sındırgı yolu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Balıkesir ve Manisa Büyükşehir Belediyeleri ile Sındırgı ve Gördes belediyelerinin iş birliğiyle hayata geçirilen proje sayesinde iki ilçe arasındaki mesafe kısaldı.

Açılışa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Akın, yolun tamamlanmasıyla vatandaşların çilesinin sona erdiğini belirterek "Birlik olunca her şey çok güzel oluyor" dedi. Dutlulu, "Bizde ayrı gayrı yok, tek hedefimiz halka hizmet." ifadesini kullandı.

Sak ise yolun Yaylabayır Mahallesi'nin mesafesini yarı yarıya kısalttığını vurgularken, Büke ise "Merhum Ferdi Başkanımızın sözünü yerde bırakmadık." dedi. Milletvekili Sarı da yolun hayırlı olmasını temenni etti.

Tören, belediye başkanlarının açılışı yapılan yolda gerçekleştirdiği test sürüşüyle sona erdi.