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Google Chrome için kullanabileceğiniz olmazsa olmaz tarayıcı eklentileri

Shiftdelete - Güncel
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Google Chrome için kullanabileceğiniz olmazsa olmaz tarayıcı eklentileri

Tarayıcı eklentileri eski popülaritesini kaybetmiş olsa da hayatımızın önemli bir parçası. İşte öne çıkan en iyi Chrome ve Edge eklentileri

Tarayıcı eklentileri denilince aklımıza Google Chrome gelse de aslında bu gelişmenin ilk mimarı Firefox ekibiydi. Microsoft'un Internet Explorer hakimiyetine son veren tarayıcı eklentileri bugün de hayatımızın önemli parçaları arasında. Sizler için öne çıkan en iyi Google Chrome ve Edge eklentilerini bir araya getirdik. Chrome tabanlı olduğu için bu eklentileri Edge üzerinde de kullanmanız mümkün.

Chrome ve Edge için olmazsa olmaz 5 tarayıcı eklentisi

Tarayıcı eklentileri eskisi kadar popüler olmasa da halen hayatımızı kolaylaştıracak özelliklere sahip. Özellikle bilgisayar başında çok zaman geçiren kullanıcılar için kullanışlı Chrome ve Edge için kullanılan en iyi tarayıcı eklentilerini bir araya getirmeye çalıştık.

1- Google Drive'a Kaydet

Chrome eklentileri arasında belki de en çok hayatımızı kolaylaştıran eklentiler arasında Drive'a Kaydet yer alıyor. Adı üstünde tarayıcıda gezerken kaydetmek istediğiniz her şeyi bu eklentiyle Drive hesabınıza atmanız mümkün.

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Oldukça basit bir arayüzü olan eklentinin tek eksisi ise Drive depolama alanını kullanıyor olması. Bildiğiniz gibi Google, Drive ve Mail için sınırsız depolama sunmayı kısa bir süre önce bıraktı.

Bu anlamda da eklentiyle kaydettiğiniz içerikleri iyi seçmenizde fayda var. Yine Google Drive'a Kaydet tarayıcı eklentisini ekran görüntüsü, ses ve video kaydı almak için yetkilendirmeniz gerekiyor.

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