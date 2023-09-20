Gönüllüler Çocuklarla Buluştu

Girişimci Genç Liderler Derneği, çocuklarla gerçekleştirdiği etkinliklerle gönülleri fethediyor. Kışlacık İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte dernek üyeleri ve gönüllü ekibi, çocuklarla birlikte eğlenceli bir gün geçirdi. Ayrıca, Akarçay Kültür Parkı'nda da oyuncak dağıtımı ve oyunlar düzenlendi.

Girişimci Genç Liderler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Gönüllü Ekibi gençlerle ve çocuklarla etkinliklerine devam ediyor. Dernek bu hafta gerçekleştirdiği iki etkinlikle bu kez çocukların gönüllerini fethetti.

2023-2024 eğitim-öğretim hayatının başlaması ile Kışlacık İlkokulu ve Ortaokulu'nda "Genç Lider ile Okula Merhaba" etkinliğini gerçekleştirildi. Yönetim kurulu üyeleri ve gönüllü ekibi ile birlikte gerçekleştirilen etkinlikte dernek üyeleri ve gönüllü ekibi okul duvarlarını daha eğlenceli hale getirirken yüz boyama ve çeşitli oyunlar ile öğrencilerle keyifli bir gün geçirmesini sağladı. Yaklaşık 5 saat boyunca çocuklarla vakit geçiren gençler günün sonunda çocuklar ile fotoğraf çekilip geleceğe güzel bir anı bırakmayı da ihmal etmedi.

Akarçay'da çocuklar oyuncakları ile buluştu

Etkinliklerini sürdüren dernek aynı hafta içerisinde bu kez de Akarçay Kültür Parkı'nda yönetim kurulu üyeleri ve gönüllü ekibi Afyonkarahisar'daki çocuklarla buluştu. Ellerindeki oyuncak hediyeleriyle Akarçay ve çevresinde yürüyen ekip üyeleri oyuncak dağıtımı sonrasında çocuklar ile birlikte oyunlar da oynadı.

Eğlenceli geçen etkinlik sonrasında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Gönüllü Ekibi hoş sohbet eşliğinde etkinliği sona erdirdi.

Etkinlikler hakkında konuşan dernek yönetim kurulu başkanı Behlül Beşen "Gençlerin enerjisini çocuklara, çocukların enerjisini ise gençlere sağlıyoruz. Bu sayede hem gençler olarak kendimizi hem de çocukları mutlu ediyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR