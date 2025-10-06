Gönüllü Doktorlar Uganda'ya Vefa Yolculuğu İçin Gidiyor

Çare Derneği bünyesindeki gönüllü doktorlar, daha önceki sağlık kampında şifa sözü verdikleri hastalar için yeniden Uganda'ya gidecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, doktorlar, bir önceki ziyarette muayene ettiği ancak sınırlı süreden dolayı ameliyatını gerçekleştiremediği hastaların listesiyle Uganda'ya dönecek.

Bu yolculuğun yardım faaliyetinden öte "vefa yolculuğu" olduğunu belirten dernek yetkilileri, "Orada bizi bekleyen insanlar var. Bir önceki ziyaretimizde onlara 'Geri geleceğiz' demiştik. Şimdi bu sözü tutma, omuzlarımızdaki bu emaneti yerine getirme zamanı. Bir babanın tarlasına dönebilmesi, bir annenin evladının yüzünü ilk kez görebilmesi bu söze bağlı." açıklamasını yaptı.

Yumbe Sağlık Kampı'nda 23 Ekim'de başlaması planlanan faaliyetler kapsamında katarakt ameliyatları, çocuk cerrahisi operasyonları, genel sağlık taraması ve ilaç dağıtımı yapılacak.