Gönül Dağı'nın yeni bölümünde heyecan doruğa çıkacak…

Gönül Dağı'nın 23 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00'de yayınlanacak olanaltmış birinci bölümünde heyecan doruğa çıkacak, sürprizler, hüzünlü ve eğlenceli olaylar birbirini takip edecek.

Muammer yapayalnız kalıyor… Döndü, evi terk ediyor…

Geçtiğimiz hafta izlediğimiz 60. Bölümde Kenan'ın (Serkan Kuru) haberi olmadan onun için gelin adayı araştıran ve Elif'le (Zümre Meğreli) ilgili söyledikleri nedeniyle onunla tartışan Muammer, (Ali Düşenkalkar) haklı olduğunu savunmaya devam edince Döndü (Feyza Işık) tarafından da terkedilir… Evde yapayalnız kalan Muammer'i bekleyen talihsiz olay ise ailenin üzerine kabus gibi çöker. Kendi aralarında yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle ayrı düşen aile bu büyük sorun karşısında nasıl tavır alacak yeni bölümde izleyeceğiz.

Doktor Kenan'ı bekleyen büyük tehdit…

Kenan'ın daha önce doktorluktan uzaklaştırılmasına neden olan üzücü olay bu kez bambaşka bir şekilde ortaya çıkar. Ameliyat sırasında ölen hastasının oğlu tarafından tehdit edilen Doktor Kenan, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya… Bu olay Doktor Kenan'ı nasıl etkileyecek bu tehlikeyi nasıl atlatacak yeni bölümde seyredeceğiz.

Ramot'u basacak yayınevi bulunabilecek mi?

Biricik aşkı Asuman'a(Hazal Çağlar) yaşadıkları birçok olaydan sonra kavuşan Ramazan (Cihat Süvarioğlu) hayat hikayesini bilim kurgu dilinde yazdığı kitabı "Ramot"u bastırabilecek bir yayınevi bulabilecek mi? Bu konuda azimle mücadele etmeye kararlı olan Asuman ve Ramazan başarılı olabilecek mi, Ramot basılabilecek mi Gönül Dağı'nın altmış birinci bölümünde izleyeceğiz.

Selami, mirastan vazgeçiyor, vasiyetname açılıyor, sürpriz ortaya çıkıyor…

Babasının ölümünün ardından Almanya'dan gelen kardeşleri İlhami (Mustafa Şen) ve Melahat (Dilek Denizdelen) ile birlikte miras kavgasına giren Selami (Eser Eyüboğlu), karısı Keriman'ın (Çiğdem Aygün) itirazlarına rağmen sürpriz bir çıkış yaparak miras hakkından vazgeçtiğini açıklar. Vasiyetname açılır ve hiç beklenmedik bir sonuç ortaya çıkar. Yeni bölümde izleyeceğiz.

Kellerin Rıfat evliliğe alışabilecek mi?

Annesi Hacer'in (Öznur Yağcı), Mihriban'la (Hande Nur Tekin) evlendirdiği Kellerin Rıfat (Hüseyin Sevimli), kendine gelebilecek mi? Evliliğe alışabilecek mi? Bu hafta Gönül Dağı'nda izleyeceğiz.

Taner'in babası yaşıyor mu? Ciritçi Abdullah, oğlunu gördü mü?

İlhami'nin geçmiş bölümlerde Almanya'da gördüğünü açıkladığı babası İrfan'ın yaşayıp yaşamadığını merak eden Taner'e (Berk Atan), bu konuda eşi Dilek (Gülsim Ali İlhan) destek oluyor. Dilek'in araştırmalarından nasıl bir sonuç çıkıyor? Ciritçi Abdullah (Yavuz Sepetçi), oğlu İrfan'ı görüyor mu? Gönül Dağı'nın altmış birinci bölümde izleyeceğiz.

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan'ın başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Öznur Yağcı, Mustafa Şen, Dilek Denizdelen, Burak Haktanır, Buse Orcan, Güliz Aybay, Cemil Şahin, Ufkum Kalaoğlu, Sait Seçkin, Sevilay Gültekin, Oya İloğulları, Hande Nur Tekin rol alıyor.

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