Gönen'deki Fabrika Yangınında Hayatını Kaybeden İki Kişi Uğurlandı

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki fabrikada çıkan yangında yaşamını yitiren 2 kişi, son yolculuğuna uğurlandı.

Hasanbey Mahallesi'ndeki süt fabrikasında önceki gün çıkan yangında hayatını kaybeden Özcan Yıldırım ve Ahmet Can İzmirli için cenaze töreni düzenlendi.

Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Yıldırım'ın cenazesi, 100. Yıl Mahallesi Habeşi Bilal Camisi'ne getirildi.

Yıldırım'ın naaşı, Gönen Müftüsü Ahmet Duran'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Gönen Aile Kabristanlığına defnedildi.

Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan Tuzakçı Mahallesi Mezarlığı bahçesine getirilen İzmirli'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze törenlerine, Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı İbrahim Palaz, İlçe Emniyet Müdürü Aydın Zeybek, Gönen Ticaret Odası Başkanı İsmail Mutlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Turna, fabrika sahibi Cevdet Arınık ile siyasi partilerin ilçe başkanları, çalışma arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Hasanbey Mahallesi'nde 10 Ağustos'ta süt ürünleri fabrikasının sevkiyat bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, işçiler Özcan Yıldırım ve Ahmet İzmirli hayatını kaybetmiş, olayla ilgili bir kişi tutuklanmıştı.