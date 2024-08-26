Gencecik kızını boğarak öldüren cani babanın ilk ifadesi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 18 yaşındaki Eylem Sevilen, tartıştığı babası Murat Sevilen tarafından boğularak öldürüldü. Olayla ilgili itirafta bulunan ve tutuklanan cani babanın ilk ifadesi ortaya çıktı.

Polis ekipleri, Karşıyaka Mahallesi 4016 Sokak'ta yaşayan Hafize Sevilen'in, kızı Eylem Sevilen'in (18) gün içinde eve gelmediği ihbarı üzerine araştırmalara başladı. Ardından başka bir aile yakınının Sevilen'in evindeki kanepenin içinde hareketsiz yattığı bilgisini vermesi üzerine, ekipler Sevilen'i burada buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlenen Eylem Sevilen'in cenazesi, incelemelerin ardından Gönen Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

ERKEK ARKADAŞI OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Konuyla ilgili şüpheli baba Murat Sevilen (44), gözaltına alındı. Sevilen'in emniyetteki ilk ifadesinde, kızını arkadaşının doğum gününe gitmek istediği ve bir erkek arkadaşı olduğundan şüphelendiği için elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Sevilen, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.