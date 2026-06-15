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Gömeç'ten kısa kısa

Gömeç'ten kısa kısa
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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde katı atık toplama alanında çıkan yangın söndürüldü. Ayrıca Mithatpaşa Mahallesi'nde bir iş makinesinin su kanalına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki katı atık toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Dursunlu Mahallesi'ndeki katı atık toplama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı

O.G. idaresindeki iş makinesi Mithatpaşa Mahallesi'nde su kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Besire Demir
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