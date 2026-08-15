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Gömeç'te Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Gömeç'te Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, E-87 kara yolunda M.K. yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

M.K. yönetimindeki 48 YS 085 plakalı tır, Karaağaç Mahallesi yakınlarındaki E-87 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gömeç İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, sağlık görevlileri ve jandarma sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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