Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Bağ Göreve Başladı

Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Bağ, görevi Ergin Taştepe'den devraldı.

Düzenlenen törende, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünde araştırmacı olarak görev yapacak Taştepe, Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne getirilen Bağ'a hayırlı olsun dileğinde bulunarak çiçek takdim etti.

Kurum müdürleri de bugüne kadar yaptığı hizmetlerinden dolayı Taştepe'ye plaket takdim etti.

İlçede "2. Dönem Müdürler Kurulu ve Tanışma Toplantısı" Bağ başkanlığında gerçekleştirildi.