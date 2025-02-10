Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi
İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı bakanlık için geçiyor

Kabinede 4 isme çizik! Davut Gül sürprizi olursa şaşırmayın
Trump'tan Gazze'ye ilişkin bir skandal açıklama daha: Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmeyecek

Gazze'ye zulüm konusunda Netanyahu ile yarışır hale geldi
Çocuklarının bileklerini kesen annenin olay sonrası ilk sözü bu olmuş

Çocuklarının bileklerini kesen annenin ilk sözü bu olmuş

Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Bağ Göreve Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törenle Caner Bağ görevi Ergin Taştepe'den devraldı. Taştepe, yeni müdür Bağ'a hayırlı olsun dileğinde bulunarak çiçek sundu, kurum müdürleri de teşekkür plaketleri ile Taştepe'yi onurlandırdı.

Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Bağ, görevi Ergin Taştepe'den devraldı.

Düzenlenen törende, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünde araştırmacı olarak görev yapacak Taştepe, Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne getirilen Bağ'a hayırlı olsun dileğinde bulunarak çiçek takdim etti.

Kurum müdürleri de bugüne kadar yaptığı hizmetlerinden dolayı Taştepe'ye plaket takdim etti.

İlçede "2. Dönem Müdürler Kurulu ve Tanışma Toplantısı" Bağ başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel
img

İnci Taneleri oyuncusundan skandal itiraf: O anlar yayından kaldırıldı
img

Mansur Yavaş gemileri yaktı
img

Bu kez daha sert geliyor! Çok sayıda uçuş şimdiden iptal edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi

Kurultay soruşturması sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi
Galatasaray, Przemyslaw Frankowski transferini KAP'a bildirdi

Cimbom yeni transferini duyurdu
Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anne hasta çıktı

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan 'Zorla evlendirildi' diyenlere videolu yanıt

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt
İstanbul'a kar bu kez daha sert geliyor! Çok sayıda uçuş iptal edildi

Bu kez daha sert geliyor! Çok sayıda uçuş şimdiden iptal edildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.