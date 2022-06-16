Gölpazarı'nda iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü Gölpazarı'nda çıkan yangında iki katlı ev, kullanılamaz hale geldi. Gölpazarı'nda çıkan yangında iki katlı ev, kullanılamaz hale geldi. Orta Mahalle Kocakova mevkisinde Birol Çanak'a ait iki katlı evde şöminede yemek piştiği esnada alevlerin sıçraması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmasının ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. AA / Zafer Özuğur - Güncel Güncel Haberler

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