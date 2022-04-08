Gölpazarı Belediyesi vatandaşlara sıcak yemek dağıtıyor

GÖLPAZARI, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçe Belediyesi bünyesinde hizmet veren aşevi, ramazan ayı boyunca vatandaşlara her gün sıcak yemek ulaştırıyor.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, yaptığı açıklamada, hayırseverlerin destekleriyle aşevinde hazırlanan yemeklerin görevli personel tarafından ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildiğini bildirdi.

???????Aşevine destek olan hayırseverlere teşekkür eden Suer, şu ifadeleri kullandı:

"Hepsinden Allah razı olsun, onların hayır ve hasenatlarıyla aşevinden çıkan yemekleri yaşlı ve kimsesiz olanlara dağıtıyoruz. 180 aileye yemek, 30 aileye de kumanya dağıtıyoruz. Ayrıca 60 üniversiteli öğrenciye iftar ve sahurda desteklerimiz devam ediyor. İnsanlarla paylaşmayı, bölüşmeyi ve birbirimize yardımcı olmayı, destek olmayı da öğrenmiş olduk."