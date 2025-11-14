Gölköy'de İnşaat İşçisi Elektrik Akımına Kapılıp Hayatını Kaybetti
Ordu'nun Gölköy ilçesinde inşaatta çalışan Ertaş Ufak, elektrik akımına kapıldıktan sonra yaklaşık 2,5 metreden düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri müdahalede bulundu, ancak kurtarılamadı. Soruşturma sürüyor.
ORDU'nun Gölköy ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılıp, yaklaşık 2,5 metreden düşen Ertaş Ufak (34), hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Haruniye Mahallesi'nde meydana geldi. Ertaş Ufak, inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılarak, yaklaşık 2,5 metreden zemine düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan Ufak, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Çamaş Merkez Camisi'nde bugün kılınan öğle namazının ardından Ertaş Ufak, aynı ilçedeki aile mezarlığında defnedildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.