Haberler

Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi 90'a ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da Gölköy Baraj Gölü'ndeki su seviyesi, kar sularının erimesiyle birlikte yüzde 90 seviyesine çıktı. Göl, kentin içme suyu ve tarım arazilerinin sulanmasında önemli bir rol oynuyor.

BOLU'da kentin içme suyu ve tarım arazilerinin sulanmasına yönelik ihtiyacı karşılayan Gölköy Baraj Gölü'nde doluluk seviyesi yüzde 90'a ulaştı.

Kentin içme suyu ihtiyacı ile Bolu havzasındaki yaklaşık 11 bin hektarlık tarım arazilerinin sulanması amacıyla kullanılan kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Gölköy Baraj Gölü'nün su seviyesi, kar sularının erimesiyle artış gösterdi. Abant ve Mudurnu havzasındaki 2 ayrı kaynaktan beslenen gölde su seviyesi, geçen ay yüzde 75 olarak ölçülürken, aradan geçen 1 ayda yüzde 15'lik artış gözlendi. Kar sularının erimesiyle Gölköy Baraj Gölü'nde doluluk oranı da yüzde 90 seviyelerine ulaştı.

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran: Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz

Azerbaycan saldırısıyla ilgili İran'dan kafa karıştıran açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi

Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
ABD'nin kayıpları artıyor! 'Yenilmez' denilen savaş uçağı düştü

Kayıplar artıyor! ABD'nin "efsanesi" İran'da düştü
Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba

Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi

Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
Düştüğü not bomba! Melek Mosso Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı

Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı
El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler

El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler