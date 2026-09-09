Gölete düşen yavru köpeği dalgıç polisler kurtardı
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde düştüğü gölette mahsur kalan yavru köpek, dalgıç polisler tarafından kurtarıldı.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde düştüğü gölette mahsur kalan yavru köpek, dalgıç polisler tarafından kurtarıldı.
Tekağaç köyünde dün akşam saatlerinde gölette mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu gölete düşen köpek kurtarılarak veteriner hekim tarafından gözetim altına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı