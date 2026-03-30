Şanlıurfa'da gölete düşen çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde dengesini kaybederek gölete düşen 9 yaşındaki Ahmet Özlem boğuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Dengesini kaybeden 9 yaşındaki Ahmet Özlem, kırsal Büyükotluca Mahallesi yakınlarında bulunan gölete düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Özlem'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
