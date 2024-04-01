Göle'de Akıl ve Zeka Oyunları Dostluk Turnuvası Düzenlendi

Göle ilçesinde, "Akıl ve Zeka Oyunları Dostluk Turnuvası" düzenlendi.

Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Göle Gençlik Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya 65 öğrenci katıldı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Alabay, ilçedeki her okulun kendi içinde yarıştığını, daha sonra dereceye girenlerin Ardahan'da kendi okulunu temsil edeceğini söyledi.

Alabay, "34 öğrenci ortaokul, 31 öğrenci ise ilkokullardan yarışmaya katılıyor. Ardahan'daki turnuvada öğrencilerimize güveniyor ve başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin bu tür faaliyetlerde daha aktif rol almalarını amaçlıyoruz." dedi.