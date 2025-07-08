Gölcük'teki Osmanlı Hamamı Restore Edilecek

Gölcük'teki Osmanlı Hamamı Restore Edilecek
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan tarihi Osmanlı hamamı, yürütülecek restorasyon çalışmalarıyla aslına uygun hale getirilecek. İhale 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Osmanlı hamamı restore edilecek.

Gölcük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yukarı Halıdere'de belediye tarafından kamulaştırılan arsada bulunan tarihi hamam, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 8 Temmuz 2021 tarihli kararıyla "1. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescillendi.

Yapının ihyası için 16 Temmuz'da Gölcük Belediyesi Encümen Salonu'nda ihale düzenlenecek.

Hamamın restorasyon ihalesi, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerine uygun yapılacak.

Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) denetiminde yürütülecek restorasyon çalışmasıyla tarihi hamam, aslına ve fonksiyonuna uygun hale getirilecek.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
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