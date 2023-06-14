Gölcük'te Tıra Çarpan Panelvanın Sürücüsü Yaralandı
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında panelvan, tıra arkadan çarptı. Kazada panelvan sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tıra çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı.
D-130 kara yolu Halıdere Yalı Mahallesi mevkisinde Demirkan D. idaresindeki 41 AJN 295 plakalı panelvan, Mehmet Ü. yönetimindeki 79 AAP 715 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan panelvan sürücüsü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Yaralı sürücü, daha sonra ambulansla Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolun İzmit istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA / Serkan Gök - Güncel