Gölcük'te Terör Olayları ve İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Lanetlendi
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen araç konvoyuyla, terör olayları ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı. Kudüs Gönüllüleri Platformu tarafından organize edilen etkinlikte, vatandaşlar Türk ve Filistin bayraklarıyla araçlarına süsleyerek, terör olaylarına ve İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yapılan araç konvoyuyla, terör olayları ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları lanetlendi.
Kudüs Gönüllüleri Platformunca düzenlenen etkinlikte, araçlarıyla konvoy oluşturanlar, Kavaklı, Çiftlik, Şirinköy, Saraylı ve Örcün mahallelerini dolaştı.
Araçlarına Türk ve Filistin bayrakları asan vatandaşlar, klakson çalarak, terör olaylarına ve İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.