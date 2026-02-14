Kocaeli'de 1 kişi silahla yaralandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde oto yıkama dükkanı sahibi Hasan Ş, silahlı saldırıda yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan Hasan Ş, hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde oto yıkama dükkanı önünde silahlı saldırıya uğrayan işletme sahibi yaralandı.
Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, oto yıkama işletmecisi Hasan Ş'ye tabancayla ateş açtı.
Kurşunların bacak ve kasık bölgesine isabet etmesi sonucu yaralanan Hasan Ş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki tedavisinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hasan Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.