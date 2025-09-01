Gölcük'te okullarda uyum eğitimi başladı

Gölcük'te okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri başladı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Değirmendere Şehit Cengiz Topel İlkokulu'nda öğrenciler, eğitim-öğretim yılına bir hafta erken başlayarak ilk kez okul heyecanını yaşadı.

Velileriyle okula gelen çocuklar, öğretmenleri tarafından karşılanarak sınıflarına alındı, arkadaşlarıyla tanıştı.

Okul Müdürü Güney Yılmaz, öğrencilerinden daha heyecanlı olduklarını belirterek, okul öncesi eğitimin yaygınlaşmasıyla birinci sınıfa başlayan öğrencilerin daha nitelikli olduğunu kaydetti.

Velilerin de çocukların heyecanına ortak olduğunu dile getiren Yılmaz, yeni eğitim-öğretim yılının sağlıklı ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.