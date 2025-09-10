Gölcük'te Muhtara Çocuklara Cinsel İstismar İddiası

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık muhtar H.A. (78), müştekiler E.Ç. ve D.A. ile aileler, taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen sanık H.A, böyle bir suçlamayla heyet karşısına çıktığı için çok üzgün olduğunu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Karşı tarafın kapı komşusu ve aynı zamanda köylüleri olduğunu anlatan H.A, müşteki E.Ç'nin torunuyla oynaması için evlerine geldiğini, kendisine yönelik cinsel istismarda bulunmadığını ileri sürdü.

Mahkeme başkanının, "E.Ç. 5-6 yaşlarında sizin evinize geldiğinde atçılık oynadınız mı? E.Ç'yi kucağınıza aldınız mı? Onu eve çağırma gibi bir durumunuz oldu mu?" yönündeki sorularına sanık H.A, "Hayır atçılık oynamadım, kucağıma almadım. Evime hiç çağırmadım. Diğer müşteki D.A'ya da cinsel istismarda bulunmadım." yanıtını verdi.

Müştekiler E.Ç. ile D.A. ise çocukluk yaşlarında sanığın "oyun oynama" bahanesiyle yakınlık kurarak kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürerek, sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

Müşteki avukatı Fehmi Bozkurt da sanığın kaçma şüphesi olduğundan tutuklanmasını talep etti.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından söz verilen duruşma savcısı, mağdurların yaşları da dikkate alınarak, beyanlarına itibar edilip edilmeyeceği, psikolojik yönden travmaya uğrayıp uğramadığı aynı zamanda mağdurlarda psikolojik rahatsızlık oluşup oluşmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumundan rapor istenmesini ve sanığın tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumundan raporların istenmesine ve tutuklanma talebinin reddine karar vererek, duruşmayı erteledi.

"Bu suça sessiz kalmak, geleceğimizi karartmaktır"

Duruşma öncesi Kocaeli Adliyesi önünde toplanan Kadın ve Demokrasi Vakfı Kocaeli Temsilciliği (KADEM) üyeleri adına basın açıklaması yapan avukat Şevval Ebrar Eraslan, zanlının 3 yılı aşkın bir süre boyunca sistematik olarak mağdur çocuklara istismarda bulunduğunu öne sürdü.

"En güvende olmaları gereken evlerinin yanı başında toplum tarafından güven duyulması gereken bir konumda bulunan kişinin gerçekleştirdiği bu ağır suçun" sadece mağdurları değil, herkesi derinden sarstığını dile getiren Eraslan, şu ifadelere yer verdi:

"KADEM olarak süreci yakından takip ediyor, gönüllü hukukçularımızla mağdur çocukların yanında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz. Failin en ağır cezayı alması için davanın takipçisi olacağız. Çocukların bedensel ve ruhsal bütünlüğüne kasteden her türlü istismar, insana karşı istenmiş en ağır suçlardan biridir. Bu suça sessiz kalmak, geleceğimizi karartmaktır. Adaletin hızlı ve etkin şekilde işlemesi, çocuklarımızın güven içinde büyüyebilecekleri bir toplum inşa etmemiz için elzemdir."

Olay

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, mahallesinde yaşayan 2 çocuğa yaklaşık 12 yıl önce cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla muhtar H.A. 27 Nisan'da gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kocaeli Valiliği, muhtar H.A. hakkında idari soruşturma başlatmış, yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda H.A'nın görevden uzaklaştırılmasına karar verilmişti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, H.A'nın bir çocuğa karşı "12 yaşından küçük çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı" suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası, diğer çocuğa karşı "eylemin teşebbüste kalması" ancak çocuğun 12 yaşını tamamlamamış olması nedeniyle 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep ediliyor.